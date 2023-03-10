Подростку, устроившему драку в московской школе, грозит до 8 лет колонии

Следователи устанавливают полную картину произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело возбудили по факту драки в одной из школ на востоке Москвы. Речь идет о части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка СК России. Подростку, устроившему потасовку, грозит до 8 лет колонии.

Конфликт между учащимися произошел утром 9 марта. Школьник нанес 16-летнему однокласснику телесные повреждения. Юношу госпитализировали в медицинское учреждение. Как выяснилось, между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали ссоры.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее KP.RU писал, что десятиклассник проломил череп сверстнику во время драки в школе на востоке Москвы. Директор школы пояснил, что учащиеся подрались после переписки в чате. С ними провели профилактически мероприятия. В учебном заведении идет служебное расследование.