Дети массово отравились водой из кулера в школе в центре Москвы

Несовершеннолетних госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет начал проверку после массового отравления детей в одном из учебных заведений в центре Москвы. Как выяснилось, все несовершеннолетние пили воду из кулера, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел 10 марта 2023 года. После того, как школьники выпили воду из кулера, они почувствовали недомогание. Их госпитализировали в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Сейчас их жизни чего не угрожает.

По факту массового отравления организовали доследственную проверку. Следователи работают на месте происшествия, они допрашивают свидетелей, изучают камеры видеонаблюдения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что трое детей попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом в Подмосковье. Их отец также почувствовал недомогание. В доме не выявили утечку газа. Детали произошедшего выясняются.