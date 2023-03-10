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НовостиПроисшествия10 марта 2023 13:48

Дети массово отравились водой из кулера в школе в центре Москвы

СК организовал проверку по факту случившегося
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Несовершеннолетних госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает

Несовершеннолетних госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет начал проверку после массового отравления детей в одном из учебных заведений в центре Москвы. Как выяснилось, все несовершеннолетние пили воду из кулера, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел 10 марта 2023 года. После того, как школьники выпили воду из кулера, они почувствовали недомогание. Их госпитализировали в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Сейчас их жизни чего не угрожает.

По факту массового отравления организовали доследственную проверку. Следователи работают на месте происшествия, они допрашивают свидетелей, изучают камеры видеонаблюдения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что трое детей попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом в Подмосковье. Их отец также почувствовал недомогание. В доме не выявили утечку газа. Детали произошедшего выясняются.