Подозреваемого в убийстве женщины в 1998 году задержали в Новой Москве

Фигурант и его соучастник убили женщину, а затем ограбили ее дом Фото: ГСУ СК России по Москве

В Новой Москве задержали подозреваемого в разбое, ограблении и убийстве женщины в 1998 году, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, все произошло 5 апреля 1998 года. Фигурант и его соучастник, проникли в частный дом в деревне Новогромово, и напали на хозяйку. Один из злоумышленников удерживал женщину ремнем и руками за шею , второй – наносил удары кулаками, ножом и молотком. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого преступники ограбили дом погибшей: они вынесли золотые украшения и оружие, которое досталось женщине по наследству от отца.

Следователи проанализировали материалы дела и задержали одного из злоумышленников. Ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений. Мужчина признал вину, ему предъявили обвинение.

Ранее KP.RU писал, что житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство знакомого в 2018 году. Он обвиняется в причинении смертельных травм мужчине (ч. 4. ст. 111 УК РФ).