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НовостиОбщество10 марта 2023 16:58

Московский диетолог назвала самые полезные продукты при ожирении печени

Диетолог Белева посоветовала есть рыбу и овсянку людям с ожирением печени
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Рыба богата аминокислотами, которые не дают жиру накапливаться в печени

Рыба богата аминокислотами, которые не дают жиру накапливаться в печени

Фото: Shutterstock

Людям со стеатозом – ожирением печени – нужно употреблять рыбу, гречку, овсяную кашу и растительное масло, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева в беседе с «Москвой 24» .

Специалист добавила: при такой патологии в рационе необходимо увеличить количество белка. Лучше всего для этого подойдет рыба нежирных сортов. Этот продукт богат аминокислотами, которые не дают жиру накапливаться в печени. Такими же свойствами обладают овсяная и гречневая крупы.

Пациентам со стеатозам также нужно добавить в меню растительные масла, например, подсолнечное, оливковое или льняное. Они ускоряют расщепление жиров., а также обладают мочегонным эффектом.

Врач также посоветовала есть цветную капусту, горох и пастернак при ожирении печени. Эти овощи помогают печение очищаться.

Ранее KP.RU писал, что нутрициолог Ольга Панова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день. Так у человека не возникнет привыкание к кофеину.

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