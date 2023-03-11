Ефимов: Неэффективно используемый участок в Коптеве реорганизуют по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка на севере столицы находится заброшенная земля. Всего 5,2 гектара. Это место в Коптево в скором времени преобразится. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, городские власти подписали с владельцами этих земельных участков договор о комплексном развитии территории (КРТ) в течении пяти лет. В их числе - ООО «ИНКА», ООО фирма «ГЕРА» и ООО Строительно-производственная компания «Стройдом-Т». Соглашение стало уже одиннадцатым подобным документом в рамках КРТ.

«В реорганизацию они вложат более 11 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - После реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать около 525 миллионов рублей».

По его словам, на обновляемом участке появятся свыше 117 тысяч квадратных метров недвижимости - общественно-деловой, социальной и жилой. Сюда входят и нежилые сооружения, благодаря которым появятся около 1,5 тысячи рабочих мест.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту жилье займёт примерно 67 тысяч «квадратов». Из них 6,7 тысячи выделят участникам программы реновации.

«Также в Коптеве может появиться свыше 50 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая детский центр развития, спорткомплекс, травмпункты и учебный комплекс для 75 дошкольников и 150 учеников начальных классов», – добавил Гаман.

Другие районы Москвы тоже не отстают и постепенно избавляются от неэффективно используемых земель. По программе КРТ перезагрузка ждёт участки таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также площадки с заброшенной стройкой в Тропарево-Никулино и с недостроем в Тимирязевском районе.

Плюс к этому реорганизуют ещё 15 участков с помощью городских операторов. Они взяли на себя «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственную зону «Алабушево» и заброшки в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.

Если перевести все столичные проекты КРТ в цифры, то получится впечатляющая статистика. Жители получат около 550 тысяч новых рабочих мест. При этом вложения в КРТ потянут на семь триллионов рублей. А городской бюджет получит около трех триллионов рублей.