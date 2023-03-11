Синоптик Вильфанд: в Москву придет потепление на выходных, но ощутить его полноценно не получится

В Москву придет потепление на выходных, но ощутить его полноценно не получится Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже к воскресенью 12 марта в Москве может потеплеть до пяти градусов тепла, однако долгожданную оттепель ощутить сполна пока не получится. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также обильные осадки, не дадут насладиться температурой воздуха в столице.

Уже к вечеру 11 марта температура воздуха начнет увеличиваться и доходить до нуля. В это же время в столице будут довольно обильное количество осадков, преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

Специалист добавил, что в такую погоду очень легко можно простудиться из-за довольно высокой влажности.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 11 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза и до нуля.