На западе Москвы мужчина зарезал женщину в ходе распития алкоголя Фото: Татьяна Коркина

На улице 2-ой Филевской в Москве во время распития спиртных напитков мужчина напал на свою собутыльницу с ножом и нанес ей множество ударов. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом рассказали в Telegram-канале «Столичный СК».

Что могло стать причиной конфликта двух знакомых людей будут устанавливать следователи.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, которым предстоит собрать все имеющиеся улики, а также допросить подозреваемого мужчину 1968 года рождения. После этого будет составлена полная картина преступления.

Пострадавшей от его рук женщине 1969 года помочь не удалось.

После проведения необходимых мероприятий будет вынесено процессуальное решение. Следователи будут ходатайствовать об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что пенсионер на севере Москвы напал на двух мужчин с топором в одном из парков. После инцидента одному из них понадобилась госпитализация.