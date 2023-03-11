Пять человек спасли из пожара в здании на улице Академика Королева в Москве Фото: ГУ МЧС России по Москве

На северо-востоке Москвы на улице Академика Королева №13 разгорелся пожар. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15:42. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

На место происшествия были незамедлительно отправлены несколько пожарных расчетов.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что возгорание началось на первом этаже девятиэтажного здания, после чего началась эвакуация людей. Что могло стать причиной пожара пока неизвестно.

Пятерых человек удалось спасти из пожара с разных этажей здания.

В 16:45 сообщили о ликвидации пожара на площади в 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте продолжается работа экстренных служб для предотвращения повторного возгорания.

Ранее KP.RU писал о пожаре в подмосковном поселке Колюбакино. Там загорелся цех по производству пластика, а общая площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Никто не пострадал, а о полной ликвидации огня сообщили лишь спустя шесть часов работы пожарных.