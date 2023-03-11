«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Москве прогнозируется ледяной дождь с вечера 11 марта. Из-за этого был введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 9 утра 12 марта. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Также в Москве и Московской области по прежнему действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

Введенный «оранжевый» уровень означает, что погода может быть опасна для человека, а также есть вероятность стихийных бедствий и причинения ущерба населению.

Рекомендуется по возможности отложить поездки по городу на время ограничения, а при передвижении стоит соблюдать дополнительные меры безопасности.

Ранее KP.RU писал, что МЧС объявил в Москве штормовое предупреждение. Водителей просят значительно снизить скорость на дорогах, а пешеходам стоит избегать шатких конструкций и рекламных щитов.