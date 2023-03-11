Собянин рассказал, какие московские мультфильмы наиболее популярны за рубежом

По словам Сергея Собянина, герои мультфильма «Новое Простоквашино» полюбились зрителям во многих странах. Фото: кадр видео.

Сергей Собянин рассказал, какие мультфильмы, созданные в Москве, пользуются наибольшей популярностью среди зарубежных зрителей.

«Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других. Зрители больше всего полюбили мультики «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино», «Снежная Королева», «Приключения Пети и Волка» - и это только некоторые, всех и не перечислить», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра столицы, городские власти поддерживают талантливых создателей анимационных лент и помогают им продвигать свои работы на зарубежный рынок. За последние четыре года при поддержке Московского экспортного центра столичные кинокомпании подписали экспортные контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей.

«Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах. Так, с 2020 года помощь в 55 миллионов рублей получили около 20 киностудий. Только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей», - подчеркнул глава города.

В 2023 году столичные власти продолжат оказывать поддержку создателям анимационных лент. В июне московские кинокомпании будут принимать участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А еще через несколько месяцев, в ноябре, столичные аниматоры смогут показать свои работы на фестивале Film Bazaar в Индии. На отраслевой выставке будет представлена объединенная экспозиция студий Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как поддержка города помогла московским экспортерам зайти на рынки 13 дружественных стран. В 2023 году столичные компании представят свою продукцию в ЮАР, Иордании, Бразилии и других государствах.

«В условиях санкций московским предприятиям крайне важно быстро переориентировать свою деятельность. Для поддержки столичных экспортеров в 2017 году мы специально создали Московский экспортный центр, который оперативно помог столичным компаниям найти партнеров на новых рынках»,- отметил мэр города.

В прошлом году свои товары на новых зарубежных рынках смогли представить IT-компании, предприятия по производству медицинского и строительного оборудования, производители пищевой, химической, косметической, мебельной продукции. Столичные предприятия нашли потребителей в Нигерии, Мексике, Аргентине, Чили, Алжире, Иране и Турции. Большую часть организационной работы для этого взял на себя Московский экспортный центр.