Со стрельбой в Москве задержали уроженца Азербайджана, который разыскивался Интерполом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На МКАД в Москве автоинспекторы на посту ДПС остановили водителя для проверки документов, однако на требования об остановке он не реагировал. При погоне он покинул машину и пытался скрыться, но после стрельбы, сдался правоохранителям. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки удалось установить личность задержанного.

Им оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который числится в базе Интерпола. Его разыскивают в России за незаконное хранение оружия, а на Украине — за умышленное убийство.

Во время обыска при задержании у него нашли с собой пистолет.

Отмечается, что задержанный выступал на Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, а также становился победителем первенства России по панкратиону.

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