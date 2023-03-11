Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на улице Генерала Кузнецова произошел пожар в одной из квартир дома №27, корпус 1. Один человек погиб, а еще одного удалось спасти из огня. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Один человек получил травмы из-за возгорания.

Сообщается, что загорелась квартира на четвертом этаже четырнадцатиэтажного дома. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось спустя 53 минуты с момента звонка на пульт дежурного.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, на месте происшествия продолжают работу специалисты, которые будут восстанавливать полную картину произошедшего.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в здании на улице Академика Королева. Пожар был внизу здания, а с верхних этажей удалось спасти пять человек. Никто не пострадал.