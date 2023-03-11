Сергей Собянин рассказал, что Москва стала вдвое ярче за последние 12 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние 12 лет в Москве стало в два раза ярче, теперь город освещает более миллиона ламп. Около половины уличного освещения уже переведено на светодиодные лампы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Светодиодные лампы гораздо более долговечные и энергоэффективные. Они позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии.

Помимо этого они дают довольно теплый и приятный белый свет, который достаточно мягкий, чтобы не раздражать глаза. На различных городских памятниках установлен именно такой свет, чтобы подчеркнуть их красоту.

В этом году планируется обновление еще 6,5 тысячи старых ламп на новые. Остальные будут меняться постепенно по мере окончания сроков эксплуатации. Больше трети городских ламп оснащены умными датчиками, которые позволяют контролировать их работу дистанционно.

Ранее KP.RU писал о развитии и благоустройстве шести районов на юго-востоке Москвы. Для комфорта жителей была продлена ветка метро, появились три новые станции, а также проводится модернизация очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода.