«Обманчивое потепление»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Шувалов рассказал о значительном потеплении в Москве на следующей неделе Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже очень скоро в Москве можно будет ощутить значительное потепление. Первый его всплеск произойдет уже 12 марта, когда температура воздуха может достигнуть отметки в +5 градусов. Об этом рассказали на портале «360» со слов руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Однако уже к вечеру того же дня может пойти снег и температура заметно снизится.

12 марта может выпасть довольно много осадков — около 15 миллиметров, учитывая что месячная норма марта — 40. Следующая же волна потепления придет в столицу 14 марта. На этот раз она будет более продолжительная.

Днем со вторника по субботу температура воздуха в Москве может достигать шести градусов выше нуля. Но это снова будет лжевесна, поскольку за пределами следующей недели снова вернутся холода.

Ранее KP.RU писал, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать с 21:00 11 марта и продлится до 9 утра следующего дня.