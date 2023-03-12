Терапевт Чернышова назвала три лучших народных средства от простуды Фото: Shutterstock

Ранней весной всегда есть опасность простудиться из-за постоянного перепада температур и нестабильной погоды. О трех лучших народных средствах от простуды рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Чай с медом и лимоном, а также с имбирем, отлично помогает при простуде. В лимоне содержится много витамина C, а имбирь хорошо согревает изнутри и помогает пробудить иммунитет.

Такой напиток может не только помогать при простудных заболеваниях, но и избавляться от них на ранних стадиях. Также его полезно пить при переохлаждении, что позволит не только согреться изнутри, но и наладить микроциркуляцию.

Врач добавила, что положительные действия при простуде могут оказать напитки из малины. Они обладают потогонным действием, после чего с потом из человека выходят бактерии и вредные вещества.

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