Бесплатным Wi-Fi на всей БКЛ воспользовались более 80 тысяч раз с 1 марта Фото: Shutterstock

На всей Большой кольцевой линии Московского метро работает бесплатный Wi-Fi. С открытия самого длинного метрокольца первого марта, им воспользовались более 80 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

За это время общий объем трафика составил больше десяти терабайт.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойный доступ в интернет, на БКЛ работает более 200 базовых станций. Уже в первый день работы к бесплатной сети подключался каждый 11-й пассажир.

Для большего комфорта пассажиров теперь больше не нужно переподключаться к сети при пересадке с одной линии на другую, а также не нужно будет проходить повторную авторизацию. Теперь все это работает автоматически.

Ранее KP.RU рассказывал, что пассажиры БКЛ оплатили проезд с помощью биометрии уже более 34 тысяч раз. На всех новых станциях работают только самые лучшие российские сервисы. У системы оплаты по биометрии нет аналогов такого масштаба во всем мире.