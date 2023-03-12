Доктор Мясников рассказал о важности перемены привычного рациона с возрастом Фото: Shutterstock

С возрастом у организма человека возникают различные потребности, поэтому людям за 60 желательно иметь избыточный вес. По статистике люди с нормальной и пониженной массой тела живут немного меньше, чем те, у кого избыточный вес. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» известный телеведущий и врач Александр Мясников.

Пищеварительный тракт человека с возрастом начинает работать хуже, из-за этого сырые овощи и фрукты есть уже не стоит. Лучше употреблять еду после термической обработки.

Также доктор советует переходить на дробное питание и употреблять больше растительного белка и меньше животного. Каждая из хронических болезней, которые появляются у человека с возрастом, «тянут» за собой диетические изменения.

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