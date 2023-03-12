Подросток на каршеринге влетел в столб в Новой Москве
Фото: прокуратура Москвы
В Новой Москве несовершеннолетний под чужим аккаунтом взял машину каршеринга и влетел в столб не справившись с управлением. Пострадал не только горе-водитель, но и пассажир 2007 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
Сам же водитель — подросток 2006 года рождения.
О степени травм пострадавшего не сообщается. На кадрах видео можно рассмотреть момент, как молодой «гонщик» врезается в мачту городского освещения. Сейчас на месте работаю сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить полную картину произошедшего.
Прокуратура столицы взяла на контроль ход и результаты следственных действий, а также принятие процессуального решения после их завершения.
Ранее KP.RU писал о случае в московском метро. Там пожилой мужчина толкнул подростка под поезд, но юноша чудом остался жив. Мужчину задержали, а в ходе допроса он полностью признал свою вину.