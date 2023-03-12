Мужчина выпал из окна квартиры, предварительно устроив в ней пожар на севере Москвы

Мужчина выпрыгнул с седьмого этажа, предварительно устроив пожар в квартире на севере Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина выпал из окна седьмого этажа, предварительно устроив пожар в квартире на Кронштадтском бульваре Москвы. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:16. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Также источник в экстренных службах сообщил, что вероятно мужчина находился в неадекватном состоянии и решил покончить жизнь самоубийством

Полностью потушить пожар удалось уже к 17:38, а общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Один человек пострадал при пожаре, а сейчас он находится на осмотре у медиков.

Теперь правоохранительные органы будут пытаться восстановить всю картину произошедшего.

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