Ночью на станции метро «Маяковская» в Москве поженились три пары Фото: Департамент транспорта Москвы

Прошедшей ночью на станции Московского метро «Маяковская» поженились сразу три пары. Проведение торжеств в темное время суток было необходимо, чтобы не мешать пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего же на одной из красивейших станций метро уже поженилась 31 пара.

Некоторые молодожены выбирают это место из-за того, что интересуются жизнью города и любят что-то необычное, а другие — из любви к творчеству Владимира Маяковского. Отличается же сама церемония только местом проведения.

Возможность провести церемонию бракосочетания в необычном месте предоставляется благодаря проекту «Новые адреса счастья». Желающие зарегистрировать брак в одном из таких мест, могут подать заявление лично или онлайн.

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