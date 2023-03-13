Овчинский: Столичная компания по выпуску растительных продуктов питания начинает производство новинок

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Современные и популярные у потребителей товары создаются сегодня на многих предприятиях столицы. Среди них - компания IN+U Food, создающая альтернативные продукты питания. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производитель активно занимается расширением ассортимента своих изделий.

«Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, - отметил глава ведомства. - В ближайшее время начнется производство растительного сыра горгонзолы».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, собственная фабрика компании позволяет выпускать каждый месяц более 60 тонн натуральных товаров, не имеющих аналогов в России. При этом примеряется отечественное сырье. Важно, что в производственной цепочке нет животноводческого хозяйства. Поэтому продукты полностью изготовлены из растительного сырья, а значит, ими спокойно могут лакомиться веганы. Кроме сырников, в том числе и новинки с изюмом и семенами чиа, компания делает сыр тофу, мягкие и сливочные сыры.

Опрос аналитического центра НАФИ подтверждает, что за последние три года россиянам больше по вкусу альтернативы мяса и молочных продуктов. Веганской едой теперь многие питаются в три раза чаще. Отрасль постоянно развивается, поэтому и растительная продукция становится лучше. В ней есть полный набор нужных организму веществ.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский, изготовленные на предприятии изделия наполнены белком, что весьма ценно в рационе любого человека. А уж тем более тех, кому важно здоровое питание.

«Реализуя программу импортозамещения, мы изготавливаем продукцию на базе отечественного сырья из Краснодарского края и Дальневосточного региона», - уточнил представитель компании.

Напомним, благодаря созданию на территории столицы своих предприятий инвесторы выходят на крупные рынки сбыта, пользуются качественной инфраструктурой и получают помощь города. В сфере легкой промышленности, к примеру, действуют свыше двух десятков мер, среди которых субсидии и целевые займы. Плюс к этому московские власти разработали целый пакет антикризисных инструментов. Такой подход даёт возможность наращивать количество собственных производств продуктов растительного питания.