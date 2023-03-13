Собянин поделился планами по благоустройству Цветного Бульвара

Работы пройдут рядом с Московским цирком Никулин и на площади перед станцией метро «Цветной бульвар». Фото: личный блог Сергея Собянина

В Москве в 2023 году начнутся работы по благоустройству Цветного бульвара, сообщили мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

По словам градоначальника, центральная часть бульвара находится в хорошем состоянии, однако тротуары вдоль домов и проезжую часть необходимо привести в порядок.

Так, в этом году работы пройдут рядом с Московским цирком Никулин и на площади перед станцией метро «Цветной бульвар». Специалисты обновят покрытие пешеходных зон, разобьют газоны, установят лавочки и новые фонари, перенесут общественные туалеты подальше от входа в метро. Кроме того, все провода уберут под землю, а территорию озеленят.

«В результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе», — подчеркнул Собяник.

В 2023 году в столице планируют благоустроить 19 общественных пространств, 74 парковых территории, и 1,6 тыс. дворов.

Как писал KP.RU, ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве и развитии юго-востока Москвы. Районы Капотня, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Люблино, Рязанский и Марьино станут более комфортными для жизни.