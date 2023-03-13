Два ДТП с легковушками произошли на Крылатском мосту в Москве

На месте аварий работают оперативные службы города. Фото: Департамент транспорта Москвы

Два ДТП с участием легковых автомобилей произошли в Москве на Крылатском мосту в районе владения 13, сообщили в телеграм-канле столичного Департамента транспорта в понедельник, 13 марта.

Транспортные средства частично повреждены. Сейчас на месте аварий работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили: движение в сторону центра значительно осложнено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 6 марта три автомобиля столкнулись на дублере Аминьевского шоссе в Москве, два из них - машины такси. Движение на участке было временно перекрыто. Никто не пострадал. Кроме того, из-за ДТП задерживались автобусы семи маршрутов – 11, 42, 219, 325, с17, 329 и 688.