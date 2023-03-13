В Москве выявили 1 699 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 116 человек, 1 457 пациентов выздоровели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1 699 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 2015 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 13 марта.

Госпитализировали 116 человек, 1 457 пациентов выздоровели, вирус унес жизни шести человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 446 503 человек, 3 248 947 горожан вылечились после болезни, 48 334 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России коронавирусом заразились еще 10 268 человек. В стационары попали 619 жителей страны, 9 476 пациентов выздоровели после болезни, 34 россиянина скончались от последствий и осложнений ковида.

Ранее KP.RU писал, что доктор Александр Мясников рассказал о важности перемены привычного рациона с возрастом. Он посоветовал пенсионерам перейти на дробное питание, чтобы не набрать лишний вес.