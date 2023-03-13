Таксист украл у директора балета «Тодес» Богуславского кошелек с деньгами в Москве

Водитель такси распылил в лицо пассажира газовый баллончик и отобрал кошелек Фото: Роман РЫЖИКОВ

В Москве водитель такси ограбил директора балета Анны Духовой «Тодес» Эдуарда Богуславского. Злоумышленник распылил ему в лицо газовый баллончик и отобрал кошелек с деньгами, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, Богуславский вместе с сыном находился в центре Москвы. Они вызвали такси и сели в машину. Сама поезда прошла нормально, однако как только директор «Тодеса» достал кошелек, чтобы расплатиться, таксист распылил ему в лицо жидкость из газового баллончика. Богуславский и его сын выбежали из автомобиля, а злоумышленник уехал. С собой водитель прихватил чужой кошелек.

Сумма материального ущерба составила около 15 тысяч рублей. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что житель Дубны помог полицейским задержать мужчину, вырвавшего сумку из рук девушки. Мужчина догнал злоумышленника и удерживал его до приезда правоохранителей.