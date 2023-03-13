Движение поездов на БКЛ восстановили после проверки инфраструктуры

Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью восстановили после проверки инфраструктуры. Составы ходят в соответствии с графиком, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25», - сказано в сообщении. Сбой в графике произошел утром, в 10:26.

Ранее KP.RU писал, что на БКЛ были увеличены интервалы движения поездов по часовой линии. Составы не ходили от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская».

В Дептрансе пассажирам рекомендовали пользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро «Аминьевская» - автобус 329 до станций «Славянский бульвар» и «Озерная», а от метро «Новаторская» - автобус 661 до станций «Новаторская», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект». Причины случившегося не уточняется.