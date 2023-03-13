Врач Нурмухаметова предупредила о рисках заражения гепатитом С

Гепатитом С можно заразиться при переливании крови, при операционных вмешательствах, половым путем и в быту Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мнение, что гепатитом С болеют только люди, которые ведут асоциальный образ жизни, например, наркозависимые, является ошибочным, заявила руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 Депздрава Москвы Елена Нурмухаметова в беседе с «Лентой.ру».

«Каждый человек имеет риски. Кто-то большие, допустим, кто часто подвергается переливаниям или вмешательствам. Люди, которые здоровы, имеют меньшие риски»,- подчеркнула врач.

По ее словам, гепатит С – это вирусное заболевание, которое поражает ткани печени. Некоторые люди имеют сильную иммунную систему, что подавить вирус, у других же – формируется хронический вирусный гепатит С.

Гепатит С передается через кровь. Им можно заразиться при переливании крови, при операционных вмешательствах, в быту или половым путем. В редких случаях это заболевание передается от матери к ребенку.

Специалистка посоветовала соблюдать меры предосторожности и пользоваться только личными гигиеническими предметами – бритвой, зубной щеткой, расческой, маникюрными принадлежностями и пр.

Ранее KP.RU сообщал, что терапевт Надежда Чернышова назвала три лучших народных средства от простуды. Чай с медом и лимоном поможет «пробудить» иммунитет человека.