Ликсутов рассказал об уникальном сувенире для пассажиров метро в честь запуска БКЛ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

Пожалуй, одним из главных событий этого года для многих москвичей и гостей столицы стал запуск движения по всему маршруту Большой кольцевой линии (БКЛ). Старт движению поездам дали 1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это исторический для города день: самое протяженное метрокольцо в мире навсегда изменило транспорт Москвы и делает поездки удобнее для всех жителей столицы, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В честь этого события мы подготовили для пассажиров сувенир — серебряный значок из лимитированной коллекции, который станет приятным напоминанием о первых поездках по БКЛ».

Памятный сувенир можно получить, поучаствовав в конкурсе в честь запуска Большой кольцевой линии (как это сделать - см. «На заметку»). Значки сделаны из серебра 925 пробы. Каждому из них присвоен персональный уникальный номер.

С момента, как московское метро объявило конкурс, пассажиры прислали уже 8 тысяч заявок на получение значка. Полученные заявки уже находятся в обработке. А потом сувениры отправят победителям.

НА ЗАМЕТКУ

Стать участником конкурса просто. Судите сами, желающих получить сувенир отделяет от него всего три шага:

1. Сначала - нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» и подключиться к сервису оплаты по биометрии.

2. Далее - оплатить хотя бы одну поездку по лицу на любой станции БКЛ.

3. Через 24 часа - заполнить форму на сайте.