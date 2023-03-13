Опухоль размером с волейбольный мяч удалили из груди подростка московские врачи

Гистологическое исследование показало, что все злокачественные клетки погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи-онкологи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова спасли 13-летнего ребенка с опухолью размером с волейбольный мяч. Новообразование занимало большую часть правой половины грудной клетки, сообщили на странице РДКБ «ВКонтакте».

Подросток поступил в больницу с подозрением на пневмонию, на фоне воспаления у него не прослушивалось дыхание с правой стороны. После КТ выяснилось, что у ребенка огромная герминогенно-клеточную опухоль размером 20х15х20 см.

Юному пациенту назначили химиотерапию, часть злокачественных клеток погибла. Затем специалисты провели операцию – опухоль вырезали. Гистологическое исследование показало, что все раковые клетки удалось победить.

Ранее KP.RU писал, что хирурги из Подмосковья спасли новорожденного с опухолью, составляющей треть его веса. Гистологическое исследование показало, что новообразование доброкачественное.