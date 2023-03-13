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НовостиПроисшествия13 марта 2023 12:07

Причиной остановки движения поездов метро стали незаконные работы компании «Донстрой»

Восстановительные работы уже завершились, пассажиры вновь пользуются привычными маршрутами

Сегодня на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» по внутренней стороне Большой кольцевой линии временно прекращалось движение поездов. Это потребовалось для проведения восстановительных работ. В то же время поезда продолжали курсировать по внешней стороне кольца. Все пассажиры могли уехать альтернативными маршрутами.

Причиной остановки составов стали несанкционированные работы застройщика над инфраструктурой метро.

«Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном, компанией «Донстрой» были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская», - сообщили в столичном метро. - Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь».

Известно, что Московский метрополитен уже направил обращение в Следственный комитет Москвы и ГУМВД по Москве. В нем говорится о необходимости проверки в связи со сложившейся ситуацией и возбуждении уголовного дела. При этом Мосгосстройнадзор своим решением остановил строительные работы на площадке над тоннелем метро. Стройка вновь не начнётся, пока не будут выяснены все обстоятельства.

В столичном Дептрансе уточнили, что во время восстановительных работ оперативно провели усиление маршрутов наземного транспорта. Это сделали для удобства пассажиров. Плюс ко всему и проезд на наземке был бесплатным.

Прежде чем вновь запускать поезда с пассажирами, специалисты проверили всю инфраструктуру перегона. Кроме того, по участку первыми проехали резервные составы. «Только после этого, в 12.25, было открыто движение с пассажирами», - подчеркнули в Московском метрополитене.