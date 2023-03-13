Уголовное дело возбудили после остановки движение поездов на БКЛ из-за незаконных работ на стройке

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: МВД Медиа

В Москве возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которые привели к приостановке движение на участке Большой кольцевой линии метро (ст. 216 УК РФ), сообщили KP.RU в столичном СК.

Уточняется, что земельные работы по забору грунта проводили работники частной строительной компании. Как писал KP.RU, бурильная машина пробурила отверстие, после чего глина и песок высыпались на пути. Поезда не ходили станции «Новаторская» до станции «Аминьевская».

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и прочие документы. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что на участке БКЛ 13 марта произошел сбой из-за незаконных работ на коммерческой стройке. После этого Московский метрополитен обратился в СК и МВД для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Строительные работы приостановили.