Шестеро человек разделись догола на спор в вагоне московского метро

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве шестеро молодых людей на спорт развелись в вагоне столичного метро. Нарушителей задержали, суд назначил им административные штрафы от 12 до 14 суток, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Интернете появилась запись, на которой несколько молодых людей разделись прямо в вагоне электропоезда Замоскворецкой линии, игнорируя все правила приличия. После этого полицейские организовали по факту случившегося проверку. Спустя сутки нарушителей поймали – это трое мужчин и три женщины от 19 до 29 лет.

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Пять человек получили административный арест, шестой нарушитель – штраф. Правоохранители ищут остальных злоумышленников.

Ранее KP.RU писал, что мужчина толкнул подростка под прибывающий поезд в метро Москвы. Юноша остался жив. Злоумышленника задержали, он не смогу объяснить свой поступок.