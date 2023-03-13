Синоптик предупредил водителей, что гололед на московских дорогах будет до начала апреля 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре весна, но автомобилистам все еще непросто. Московские дороги покрыты тонкой наледью и это серьезно усложняет жизнь автомобилистам.

13 марта в столице в пределах МКАД зафиксирован десяток ДТП. Заторы образуются как внутри кольца, так и на магистралях, ведущих в Подмосковье. Ситуация стабилизируется только к вечеру.

По прогнозам синоптиков, вторая половина понедельника, 13 марта, будет более благоприятна: осадки маловероятны.

Пока еще московский регион находится в тыловой части североатлантического циклона. Он обеспечивает осадки и небольшой мороз от – 2… -4 градусов.

Окончательно распогодится только на выходных, потому что в субботу, 18 марта, придет скандинавский антициклон. Воздух прогреется до 7 градусов тепла, но потепление будет иллюзорным.

- В ночные часы будет уход в минусовые температуры и из-за этого гололед на дорогах останется не только до конца марта, но даже и в начале апреля, — сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

13 марта возможен сильный ветер, местами его скорость может достигать 14 метров в секунду, передает Москва 24.

В связи с этим в Московской области проведен полный цикл обработки дорог ото льда. Водителей призывают быть осторожными и не совершать резких маневров, передает "360".

А начиная с вечера вторника, 14 марта, в Москве и Московской области ожидается заметное потепление. Об этом «Известиям» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Во вторник утром все еще будет морозно — от –6 до –7 градусов, но к вечеру потеплеет до +2 … +3 градусов