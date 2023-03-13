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НовостиАвто13 марта 2023 13:03

Синоптик предупредил водителей, что гололед на московских дорогах будет до начала апреля 2023 года

Так что стоит быть осторожнее за рулем
Елена АКИМОВА
Синоптик предупредил водителей, что гололед на московских дорогах будет до начала апреля 2023 года

Синоптик предупредил водителей, что гололед на московских дорогах будет до начала апреля 2023 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре весна, но автомобилистам все еще непросто. Московские дороги покрыты тонкой наледью и это серьезно усложняет жизнь автомобилистам.

13 марта в столице в пределах МКАД зафиксирован десяток ДТП. Заторы образуются как внутри кольца, так и на магистралях, ведущих в Подмосковье. Ситуация стабилизируется только к вечеру.

По прогнозам синоптиков, вторая половина понедельника, 13 марта, будет более благоприятна: осадки маловероятны.

Пока еще московский регион находится в тыловой части североатлантического циклона. Он обеспечивает осадки и небольшой мороз от – 2… -4 градусов.

Окончательно распогодится только на выходных, потому что в субботу, 18 марта, придет скандинавский антициклон. Воздух прогреется до 7 градусов тепла, но потепление будет иллюзорным.

- В ночные часы будет уход в минусовые температуры и из-за этого гололед на дорогах останется не только до конца марта, но даже и в начале апреля, — сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

13 марта возможен сильный ветер, местами его скорость может достигать 14 метров в секунду, передает Москва 24.

В связи с этим в Московской области проведен полный цикл обработки дорог ото льда. Водителей призывают быть осторожными и не совершать резких маневров, передает "360".

А начиная с вечера вторника, 14 марта, в Москве и Московской области ожидается заметное потепление. Об этом «Известиям» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Во вторник утром все еще будет морозно — от –6 до –7 градусов, но к вечеру потеплеет до +2 … +3 градусов