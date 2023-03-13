Вильфанд спрогнозировал потепление до +7 градусов с 14 марта

Ночная температура также будет положительной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москву во вторник, 14 марта, придет потепление до плюс шести-семи градусов. При этом со среды наконец-то утихнет ветер и начнет выглядывать солнце, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в понедельник в столице ожидается «бодрящая и свежая погода»: столбик термометров опустятся до -6 градусов, а днем до -2 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Однако уже во вторник температура заметно повысится, но порывистый ветер сохранится.

«А вот среда станет наиболее комфортным днем: переменная облачность, солнышко будет проглядывать, температура до пяти-семи градусов. Этот день будет действительно приятным», уточнил метеоролог.

Оттепельная погода сохранится и в четверг, и в пятницу. Ночная температура также станет положительной – около 0…+2 градусов.

Ранее KP.RU писал, что из-за аномального количества осадков в Москве городские службы работают в усиленном режиме. 12 марта выпало около 40% месячной нормы осадков.