Собянин: В проекте «Бизнес уикенд» за четыре года прошли обучение более 180 тысяч москвичей

За четыре года на мероприятия «Бизнес-уик-энда» зарегистрировались свыше 228 тысяч жителей столицы от 16 до 35 лет. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Городской образовательный проект «Бизнес-уик-энд» стартовал в Москве четыре года назад. За это время обучение в нем прошли более 180 тысяч москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Инициатором и организатором проекта является правительство Москвы.

«За те четыре года, что существует проект, в нем прошли обучение больше 180 тысяч москвичей. Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело, увеличить прибыль уже существующих компаний», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участникам проекта доступны три ступени обучения. На первом этапе начинающие предприниматели посещают тренинги. В течение двух часов участники занятий в игровом формате проходят все стадии развития стартапа. Бизнес-тренеры учат их искать рыночные ниши и объясняют, как составляются бизнес-проекты. На этой стадии совсем не обязательно иметь готовую идею для стартапа – достаточно желания стать предпринимателем. Специальные тренинги, курсы профессиональной ориентации, мастер-классы по интересам и специализированные тесты помогают сформировать бизнес-идею и начать ее реализовывать.

Вторая ступень - это «Бизнес-уик-энд-марафон», предполагающий более глубокое погружение в предпринимательство. На этой стадии участники проекта детально прорабатывают свои идеи. Третья ступень – это акселератор, который помогает предпринимателям, желающим расширить свой бизнес.

«Всего за это время на различные мероприятия «Бизнес-уик-энда» зарегистрировались свыше 228 тысяч жителей столицы от 16 до 35 лет», - написал Сергей Собянин.

Участие в проекте для москвичей абсолютно бесплатно, достаточно только зарегистрироваться на сайте. Эксперты готовят тренинги разных форматов, адаптированные для участников разного возраста. Это, например, занятия для студентов, желающих основать стартапы, а также обучение предпринимательству людей более старшего возраста. В рамках проекта проводятся встречи с предпринимателями, которые на занятиях делятся секретами своего успеха и рассказывают, как начать свое дело. По окончании тренингов прошедшие курс участники получают сертификат.

Кроме образовательных программ начинающие бизнесмены могут рассчитывать на меры поддержки от Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В их числе – содействие в получении кредитов, помощь в ведении бухгалтерии и сдаче налоговой декларации, помощь в получении мест в коворкингах и на производственных площадках, продвижение товаров и услуг на городских, российских и зарубежных выставках и ярмарках.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число малых и средних предприятий в столице по итогам 2022 года выросло на 7%. Больше всего их появляется в сферах производства (рост на 4,2%), научных разработок и исследований (плюс 2,8%), связи и информационных технологий (плюс 3,4%). Малые и средние предприятия вносят большой вклад в экономику города: в них трудятся около 40% работающих жителей Москвы.