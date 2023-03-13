Мужчина зарезал знакомую во время ссоры на северо-востоке Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в субботу, 11 марта 2023 года, в квартире жилого дома на улице Енисейкая. Мужчина 1976 года рождения нанес удар ножом хозяйке квартиры, а затем скрылся с места преступления. Женщина скончалась от полученного ранения.

Злоумышленника задержали. Как выяснилось, мужчина поссорился со своей знакомой и напал на нее с ножом. Фигуранту предъявили обвинение в убийстве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на западе Москвы мужчина зарезал знакомую во время застолья. Все произошло в квартире на улице 2-ой Филевской.