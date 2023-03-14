Четыре автомобиля столкнулись и вылетели на тротуар на внешней стороне 34-го км МКАД

На месте работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 34 километра МКАД произошла массовая авария: четыре автомобиля столкнулись, а затем вылетели на тротуар. Среди машин есть грузовая фура, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 14 марта.

Несколько транспортных средств повреждены. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили: движение на внешней стороне 34 км МКАД не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что утром 13 марта два ДТП с легковушками произошли на Крылатском мосту в Москве. Движение в сторону центра было осложнено, водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Сведения о пострадавших не поступали. На месте аварии работали инспекторы ДПС.

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