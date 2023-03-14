Ефимов: Цветочные магазины Москвы увеличили 8 марта свою выручку в 13 раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями предпочтений покупателей в Международный женский день. По традиции главным презентом на 8 марта считается цветочный букет. В этом году в праздник жители столицы купили их примерно 124 тысячи штук. Это в восемь раз больше, чем в обычную среду в феврале. Если не учитывать оптовые базы, то лишь оборот флористических салонов города составил 413 миллионов рублей. Цифра в 13 раз выше средней выручки стандартной февральской среды.

«По сравнению с 8 марта 2022 года оборот столичных флористов увеличился на 22 процента, количество чеков – на восемь процентов, - отметил заммэра. - Сам же средний чек возрос на 12 процентов – до 3341 рубля».

Чаще всего к букетам 8 марта добавляли в этом году ювелирные изделия. За сутки в этот день продавцы украшений подняли свою выручку в три раза - до 640 миллионов рублей. При этом такой же рост показали и транзакции – до 92 тысяч. Если сравнивать с 2022 годом, то продажи украшений поднялись в два раза. А чеков стало больше в три раза. Но отметим любопытный нюанс - сам средний чек снизился примерно наполовину. Его сумма составила 7 тысяч рублей. Вывод напрашивается сам собой: в этот раз москвичи охотнее тратились на ювелирку в подарок, экономя при этом с помощью менее дорогих вариантов.

Некоторыми данными по продажам 8 марта поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Например, в два раза выросла выручка у продавцов косметики и парфюмерии - до 1,3 миллиарда рублей. Чеков тоже стало больше по сравнению с обычным днем - на 91 процент. При этом средний размер транзакции увеличился на 15 процентов. Картина в целом такая же, как в ювелирных магазинах. То есть по сравнению с прошлым годом духи и косметику стали покупать чаще. Но старались выбирать бюджетные подарки. Сумма среднего чека уменьшилась на 20 процентов - до 3 тысяч рублей.

По-прежнему в женский праздник в списке подарков остаются конфеты и шоколад. Их москвичи купили всего на 17 миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем в обычную среду. Сладостей 8 марта приобрели в 2,5 раза больше. Причем средний чек одной покупки в основном немного превышал тысячу рублей. Если сравнить с оборотами кондитерских магазинов годом ранее, то сейчас он увеличился на 17 процентов. А средний чек – на шесть процентов.