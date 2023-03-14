Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны мемориального музея Алексея Толстого

Музей-квартира А.Н.Толстого. Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила об утверждении предмета охраны здания, в котором находится музей-квартира классика советской литературы, писателя Алексея Толстого. Это бывший флигель особняка промышленника Степана Рябушинского, построенный в 1902 году. Проект для него разработал известный архитектор Федор Шехтель. Строение в стиле модерн признано объектом культурного наследия.

«Алексей Николаевич жил здесь в 1940-х годах. Сейчас в здании располагается музей писателя. В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века. При проведении реставрационных и любых других работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ», — отметила Наталья Сергунина.

В центре здания находились конюшня и каретный сарай. Левое крыло занимали дворницкая, прачечная и комнаты прислуги. А в правом было выделено место для хранения инвентаря. На втором этаже бывших служб в 30-е годы прошлого века поселились редакции журналов. А в сороковые в этом доме уже жил Алексей Толстой. Его квартиру можно назвать весьма просторной. Из коридора можно было попасть в кабинет, гостиную с камином, кухню и еще несколько комнат. Музейная экспозиция открылась здесь в 1987 году.