Около 6,5 млн «Троек» с отечественным чипом поступит в продажу в Москве в 2023 году

В 2023 году в кассы и автоматы столичного метро поступит около 6,5 млн «Троек» Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году в кассы и автоматы столичного метро поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Карты с российскими чипами соответствуют всем стандартам городского транспорта, для них не нужно дорабатывать или менять оборудование на турникетах, в кассах и аппаратах по продаже билетов. Билетная система работает стабильно.

«В прошлом году полностью перешли на российский чип в «Тройках». Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в 2018 году Московский метрополитен и резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создали предприятия, на котором в 2019 начали разрабатывать чипы для транспортных карт «Тройка».

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