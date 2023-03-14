Владислав Овчинский: столичная фабрика поставила в медучреждения Москвы около 160 единиц мягкой мебели

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичная мебельная фабрика «8 Марта» с ноября 2022 года изготовила и поставила в медучреждения города около 160 единиц собственной продукции. Предприятие начало производить мягкую мебель из специальных материалов для объектов здравоохранения. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Продуктовая линейка включает в себя две модели – кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость и полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам: покрытие легко подвергается санитарной обработке дезинфицирующими средствами. Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку, полностью удовлетворяющую всем установленным требованиям медицинских учреждений, – сообщил Владислав Овчинский.

Мягкую мебель ставят для удобства пациентов, посетителей и персонала. К настоящему моменту продукцией московской фабрики обеспечены две клиники. Коммерческий директор производства Олег Билич поделился, что запросы на оборудование для медицинских учреждений компания стали получать недавно.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук, – отметил спикер.

Производственные площадки, которые инвесторы решат разместить в Москве, открывают компаниям доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и солидному набору мер поддержки от города: более 20 инструментов среди которых субсидии и целевые займы.

Москва также использует практику офсетных контрактов, чтобы локализовать на территории города важнейшие производства. Такие договоры направлены на снижение зависимости от иностранных контрагентов. Смысл контракта в том, что в бизнес обязуется инвестировать серьезные деньги в развитие производства. Это дает городу рабочие места, налоговые отчисления и развивает экономику.

Город же в свою очередь соглашается закупать у такой компании производимую ею продукцию. Так, по решению мэра Москвы Сергея Собянина подписан офсетный контракт на поставку медицинской мебели для нужд столицы. Победитель аукциона вложит в локализацию производства продукции не менее 250 миллионов рублей.