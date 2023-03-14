В Москве спрос на кешбэк-сервисы вырос в 2 раза

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За последний год количество пользователей программы МТС Cashback среди жителей Московского региона выросло в два раза. Если можно сэкономить, получить бонусы или кешбэк, приобретая необходимые вещи или рассчитываясь за какие-либо услуги, почему бы этим не воспользоваться.

Полученный кэшбек москвичи охотно расходуют на мобильную связь и домашний интернет. Списать можно любую сумму, даже несколько рублей. На втором месте по популярности - покупки в салонах оператора, так как за счет накопленных средств можно оплатить полную стоимость гарнитуры, аксессуаров, новенького смартфона, да и любой техники. Это выгодно, ведь порой сервисы дают возможность списать только часть бонусов.

Не менее популярные направления на что бы потратить кешбэк – развлечения и различные бытовые услуги.

- Число клиентов, которые списывают кешбэк на билеты в театр или концерты увеличилось втрое, также популярностью пользуются подписки на кино, музыку и книги, - уточнили аналитики.

Кроме того, с 2022 года в шесть раз выросло число москвичей, которые тратят накопленные средства на клининг, химчистку, покупают голоса в «ВКонтакте» или мили в программе «Аэрофлот Бонус», разумно расходуя средства на повышение уровня комфорта.

Самыми экономными и умелыми в обращении с сервисом экосистемы компании оказались люди в возрасте от 18 до 34 лет. Доля этой возрастной группы превысила 20%.

Исследование проводила компания МТС.