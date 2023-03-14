Ефимов: В Солнцеве возведут жилой микрорайон с общественно-деловой инфраструктурой по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Между Боровским шоссе и одноименным проездом в Солнцеве сейчас можно увидеть лишь пустырь, гаражи, автосервис и автомойку. Сразу понятно, что земля фактически заброшена и захламлена. А участок немаленький - 5,3 гектара! Но все в ближайшее время преобразится по программе комплексного развития территорий (КРТ). С проектом решения уже можно ознакомиться на mos.ru. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на участке появятся жилые дома для участников реновации. Плюс к этому по соседству разместят общественно-деловые сооружения. В их числе офисы, магазины, кафе и другие здания. Всего в них смогут открыться свыше 1,3 тысячи дополнительных рабочих мест.

«В комплексное развитие территории будет вложено почти 6,67 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 420 миллионов рублей».

Деталями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Прежде всего, будущий квартал уже сегодня обеспечен транспортом. Под боком станция метро «Солнцево». Кроме того, открыт прямой выезд на Боровское шоссе. В целом жилье займёт в новом микрорайоне 20,2 тысячи квадратных метров. А общественно-деловые здания разместятся на 48,5 тысячи «квадратах». Уже известно, что там появится. В первую очередь все, что нужно жителям каждый день - магазины, офисы, кафе и рестораны. Плюс к этому автомастерские, ателье, салоны красоты, парикмахерские, прачечные, химчистки. А для развлечений и отдыха откроют культурно-досуговые центры.

«Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью до 5,32 тысячи квадратных метров», - уточнил Гаман.

По его словам, для размещения спортивных площадок выделили свыше 0,4 гектара. Чтобы жителям было где парковать свои машины, построят многоуровневый гараж на 117 мест.

Напомним, по программе КРТ Москва получит дополнительно 550 тысяч рабочих мест. При этом инвестиции составят семь триллионов рублей. А в бюджет города поступит около трех триллионов рублей.