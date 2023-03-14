Трихолог Нагайцева перечислила основные причины выпадения волос

На состояние волос также влияют дефициты витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7 Фото: Shutterstock

Волосы часто выпадают после перенесенных заболеваний, от длительного приёма лекарств и противовоспалительных средств, сообщила трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

Специалистка отметила: в период пандемии COVID-19 многие женщины жаловались на выпадение волос. При этом одной из основных причин такого процесса являешься нехватка железа в организме.

«Латентный дефицит железа – проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста. Также причиной может быть прием лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных средств», - подчеркнула врач.

Нагайцев добавила, что на состояние волос также влияют проблемы с эндокринной системой, заболевания щитовидной железы, дефициты витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7.

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