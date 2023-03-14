Житель Москвы похитил у 87-летней пенсионерки сумку с деньгами

Злоумышленник подбежал к потерпевшей и выхватил из ее рук сумку Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, инцидент произошел у подъезда дома на улице Веневской. Злоумышленник подбежал к 87-летней женщине сзади и выхватил из ее рук сумку с личными вещами и деньгами, а затем скрылся с места преступления. Сумма материального ущерба составила сеть тысяч рублей.

Спустя время грабителя поймали. Москвич признался в содеянном и рассказал, что сумку он выбросил, а наличные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что серийных грабителей частных домов задержали в Подмосковье. В настоящее время установлена причастность фигурантов к пяти кражам на сумму более 400 тысяч рублей.