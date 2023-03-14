Стало известно, каких экзотических животных москвичи записывают на прием к ветврачу

Москвичи записывают к ветеринарам не только собак и кошек, но и экзотических животных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Москвичи записывают на прием к ветврачам через сервис на mos.ru не только кошек и собак, но и экзотических животных: игуан, обезьян, попугаев, пауков, улиток, енотов, песцов и даже аквариумных рыбок, сообщили на сайте столичной мэрии.

В 2022 году более 188 тысяч раз к ветеринарам приводили собак. Среди них французские бульдоги, чихуа-хуа, йоркширские терьеры, шпицы, джек-рассел-терьеры,а также беспородные собаки. Кошек записывали на прием в ветклинику свыше 170 тысяч раз. Самые популярные породы - мейн-куны, британские короткошерстные, абиссинские и шотландские вислоухие.

Нередко москвичи приводят к ветеринарам кроликов, морских свинок, декоративных крыс и хомячков. Также частые гости ветклиник шиншиллы и хорьки.

Ранее KP.RU писал, что акция по комплексной вакцинации собак стартовала в Москве 10 марта. На протяжении месяца прививку питомцу можно сделать со скидкой в 15%.