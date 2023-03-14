За безопасное цифровое детство: стартовал прием заявок на премию по защите детей в интернете

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Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого стала МТС, ищет креативные и яркие проекты и предложения, которые помогут сделать интернет дружелюбным пространством для юных пользователей.

Принять участие могут школьники в возрасте от 14 до 18 лет, родители, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в Интернете, а также учителя-новаторы, заинтересованные в повышении уровня цифровой грамотности среди школьников.

Премия присуждается в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в интернете» и «Лучший юношеский проект».

Конкурс по каждой из номинаций пройдет в два этапа. По итогам финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а дети — возможность пройти стажировку в компаниях – основателях Альянса.

Подать заявку на участие в премии, а также ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте Альянса. Заявки принимаются до 17 апреля текущего года включительно. Церемония награждения пройдет в мае в Москве, на площадке III Молодежного форума по управлению интернетом.