Около 250 граммов гашиша изъяли у водителя каршеринга в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 228 УК РФ Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя каршерингово автомобиля, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Правоохранители остановили машину на 4 км МКАД ля проверки документов. Водитель, 26-летний приезжий, сильно занервничал, поэтому инспекторы решили его досмотреть. У мужчины обнаружили три свертка с неизвестным веществом общим весом около 250 граммов. Экспертиза показала, что это гашиш.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Подозреваемого арестовали. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что «склад» с 1,5 кг наркотиков обнаружили у семейной пары в Новой Москве. Подозреваемые работали на онлайн-наркомаркет и продавали запрещенные вещества. Их задержали.