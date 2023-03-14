Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 14 марта

В Москве вечером 14 марта ожидаются пробки до восьми баллов. В основном движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях, предупредили в столичном Департаменте транспорта.

Затору возникнут из-за погодных условий, мелких аварий и строительных работ. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

По прогнозу синоптиков, до 21:00 в столице ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Кроме того, возможно образование гололедицы. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 16 марта. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.