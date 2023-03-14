Спасатели отбили кота от стаи ворон на юго-востоке Москвы

Стая ворон загнала кота на лед Москвы-реки. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В Москве спасатели отбили кота от стаи ворон. Птицы загнали животное на лед Москвы реки, сообщили в телеграм-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем 13 марта на поисково-спасательную станцию «Кожухово» поступил сигнал о лежащем на льду коте. Спасатели оперативно отправились на место. Они нашли сильно пострадавшее животное в районе дома №6 на Коломенской набережной. Как выяснилось, на него напали вороны. Питомца передали неравнодушной женщине, она отвезла кота в ветеринарную клинику.

«Так внимательные прохожие и спасатели подарили котику вторую жизнь!», - отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что спасатели вытащили из Москвы-реки попавшую в ловушку собаку. Инцидент произошел в Хорошёво-Мнёвниках. В службу обратились неравнодушные очевидцы. Животное не пострадало.